Coupe d'Afrique paralympique : Khady Gaye remet officiellement le drapeau national aux "Lions" basketteurs

Le Centre national d’éducation populaire et sportive (CNEPS) de Thiès a accueilli, le 19 mars 2026, la cérémonie de remise du drapeau national à l’équipe sénégalaise de basket en fauteuil, en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye. Les "Lions" participeront à la Coupe d’Afrique dédiée à cette discipline paralympique, du 23 mars au 5 avril, en Angola.



« Aujourd’hui, il me plaît particulièrement de venir [vous remettre le] drapeau national, pour aller défendre les couleurs de notre nation en terre angolaise », a affirmé la ministre de la Jeunesse et des Sports.



Khady Diène Gaye a justifié son déplacement à Thiès par un engagement dans la mise en œuvre d’un « projet sociétal qui se veut équitable, juste et prospère ». Elle a expliqué que le projet sportif du Sénégal a comme unique soubassement, la « démocratisation de l’accès au sport ».



Elle a également ajouté que cela consiste, en d’autres termes, à faire en sorte que le sport puisse se pratiquer sur toute l’étendue du territoire national, et que chaque Sénégalais, quel que soit son âge, sa catégorie sociale et son handicap physique ou mental puisse accéder à la pratique sportive.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, la ministre a exhorté les basketteurs à prendre exemple sur les Lions du football, qui «ont fait vibrer les cœurs et plus particulièrement le peuple sénégalais, grâce à leur esprit d’équipe, leur combativité et leur solidarité face à l’adversité ».