Korité 2026: Thierno Mountaga Tall exhorte les parents à éduquer leurs enfants sur les bases des valeurs de l’islam

Depuis le début du mois de février, le Sénégal est secoué par un scandale de présumés homosexuels impliquant des personnalités publiques comme Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé. A l’occasion de la célébration de la Korité, l’imam Ratib Thierno Saïdou Mountaga Tall de la mosquée Oumarienne (corniche ouest de Dakar) a invité, ce vendredi 20 mars 2026, dans son sermon d’Aid El Fitr, les fidèles à éduquer leurs enfants sur la base des valeurs islamiques en leur interdisant les mauvaises fréquentations.



« Ces derniers temps, nous entendons beaucoup de mauvaises choses dans notre pays concernant nos enfants. Je crois qu’un bon musulman doit éduquer son enfant en le sensibilisant sur les dangers des orientations négatives, mais aussi sur son présent et son avenir. Le prophète nous a enseigné que c’est dès le bas âge que nous devons éduquer nos enfants et surveiller leurs fréquentations », a-t-il soutenu.



Il a également rappelé aux parents qu’ils seront interrogés sur comment ils ont éduqué leurs enfants, le jour du jugement dernier. « Un enfant, je le rappelle, est un don de Dieu. Mais, sachez que le jour du Jugement dernier, nous serons interrogés sur comment nous avons éduqué nos enfants. Donc, veillons sur eux avant qu’ils ne soient déviés par l’environnement ou les mauvaises fréquentations. A ceux qui ont fait du mal, je rappelle qu’il n’est jamais trop tard pour se repentir », a insisté l’Imam de la mosquée Oumarienne.



Récemment, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a été confrontée par des affrontements entre forces de l’ordre et étudiants qui ont conduit à la mort d’Abdoulaye Ba, étudiant en licence 2 de la faculté de médecine. Le religieux a aussi fait son houtba en ce sens. Selon Thierno Saïdou Mountaga « la confrontation n’a jamais rien réglé ». Il a donc invité les autorités et les étudiants à mettre en avant le dialogue afin de « permettre aux enfants de retrouver les classes pour mieux préparer leur avenir ».



Il a également exhorté l’Etat à continuer davantage à investir dans l’éducation des enfants et dans la formation de la jeunesse, signalant l’importance des bourses d’études. «La jeunesse joue un rôle important parce qu’elle est l’avenir du pays. C’est pourquoi je lance un appel à l’Etat du Sénégal pour régler définitivement le problème des bourses », a-t-il dit.



Thierno Saïdou Mountaga Tall a dirigé la prière de l’Aïd el-Fitr, marquant la fin d’un mois de ramadan pour les musulmans, en présence du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, et celui de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. D’autres communautés vont célébrer cette fête appelée également Korité, samedi 21 mars 2026.

