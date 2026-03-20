Niacoulrab : deux individus interpelés et 108 kg de chanvre indien saisis par la BRS de Dakar

Dans la région de Dakar, la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) a démantelé un important réseau de trafic de drogue à Niacoulrab, le 18 mars 2026. Selon un communiqué de la Police, cette opération s'est soldée par l'arrestation de deux individus et la saisie de 108 kg de chanvre indien.
L’intervention fait suite à «l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant une habitation transformée en véritable sanctuaire de stockage et de conditionnement par des trafiquants notoires du milieu interlope».
Après la mise en place d'un dispositif de surveillance et de filature, les agents ont observé des mouvements suspects incessants. L'interpellation d'un suspect sortant du domicile avec 3 kg de drogue a déclenché l'assaut immédiat. La perquisition de la demeure a permis de découvrir 105 kg supplémentaires, portant le total à 108 kg répartis en colis et blocs.
Au cours de l’opération, plusieurs choses ont été saisies dont une somme de 255 000 FCFA, 03 téléphones portables (matériel de coordination), 01 moto de marque Beverly (véhicule de liaison) et un arsenal complet de conditionnement et documents d'état civil.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue. La drogue et les objets saisis ont été placés sous scellés pour les besoins de l'enquête.
L’intervention fait suite à «l'exploitation d'un renseignement opérationnel signalant une habitation transformée en véritable sanctuaire de stockage et de conditionnement par des trafiquants notoires du milieu interlope».
Après la mise en place d'un dispositif de surveillance et de filature, les agents ont observé des mouvements suspects incessants. L'interpellation d'un suspect sortant du domicile avec 3 kg de drogue a déclenché l'assaut immédiat. La perquisition de la demeure a permis de découvrir 105 kg supplémentaires, portant le total à 108 kg répartis en colis et blocs.
Au cours de l’opération, plusieurs choses ont été saisies dont une somme de 255 000 FCFA, 03 téléphones portables (matériel de coordination), 01 moto de marque Beverly (véhicule de liaison) et un arsenal complet de conditionnement et documents d'état civil.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue. La drogue et les objets saisis ont été placés sous scellés pour les besoins de l'enquête.
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