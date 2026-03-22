Korité 2026: un appel au sursaut moral lancé sur la Petite Côte

La fête de la Korité a été célébrée hier, samedi, dans la capitale de la Petite Côte, dans un climat à la fois festif et empreint de réflexion spirituelle. À cette occasion, de nombreux fidèles ont convergé vers les lieux de prière pour marquer la fin du mois béni de Ramadan.



Comme le veut la tradition, le guide religieux est arrivé sur les lieux accompagné de 6 disciples, entonnant des chants inspirés des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, plus connu sous le nom de Serigne Touba. Une procession solennelle qui a donné le ton à une prière placée sous le signe du recueillement et de la transmission spirituelle.



Dans son sermon (khutba), l’imam Serigne Khadim Mbacké a dressé un constat préoccupant de la société contemporaine. Il a rappelé que le prophète Mahomet (psl) avait annoncé une époque marquée par la montée des dérives morales. « Le moment viendra où les gens commettront le mal ouvertement », a-t-il cité, évoquant une période où banditisme et corruption domineraient les rapports sociaux.



Selon lui, ces dérives expliquent les multiples épreuves que traverse la société actuelle. « Allah éprouvera les hommes par des maladies, des fléaux et des souffrances touchant toutes les couches sociales », a-t-il déclaré, insistant sur la généralisation de la corruption et l’injustice dans les transactions.



Face à cette situation, l’imam a proposé des pistes de redressement fondées sur le renforcement des valeurs religieuses et éducatives. Il a notamment exhorté les fidèles à maintenir, au-delà du Ramadan, les efforts spirituels consentis durant le jeûne. « La rigueur observée lors des ablutions, où les croyants évitent même d’avaler une goutte d’eau, doit inspirer notre comportement quotidien », a-t-il expliqué.



L’éducation des jeunes générations a également été au cœur de son message. Pour lui, c’est en inculquant des valeurs de respect, de discipline et d’intégrité que la société pourra espérer un renouveau moral durable.



Enfin, l’imam est revenu sur des enseignements attribués à Serigne Touba, mettant en garde contre une perte progressive des repères spirituels. Il a évoqué un futur qu’il estime déjà présent marqué par la primauté de l’argent et l’érosion des valeurs religieuses.



En ce jour de célébration, entre prières et retrouvailles familiales, le message livré se voulait ainsi un rappel fort : celui de la nécessité d’un engagement individuel et collectif pour préserver les fondements éthiques et spirituels de la société.