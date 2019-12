Koulibaly sur le départ à Naples: quelle serait sa meilleure destination ?

En l’espace d’un mois, tout a vrillé à Naples. Concurrent le plus sérieux pour empêcher la Juventus de poursuivre son hégémonie en Serie A, le club campanien, qui enchaîne les résultats décevants, va très certainement perdre de nombreux cadres après la mutinerie du début de mois de novembre, lorsque les joueurs ont refusé une mise au vert forcée par Aurelio De Laurentiis. Parmi les joueurs susceptibles de faire leurs bagages, Kalidou Koulibaly (28 ans).



Classé 24e du dernier Ballon d’Or, le Sénégalais n’a été devancé que par Virgil van Dijk (2e) et Matthijs de Ligt (15e) chez les défenseurs centraux. Deux joueurs qui ont récemment connu des transferts supérieurs à 75 millions d’euros. Et pour permettre au finaliste malheureux de la dernière CAN, lié à son club jusqu’en juin 2023, de franchir un nouveau cap dans sa carrière, il faudra réaliser un sacré effort financier, puisque le président napolitain réclame au minimum 105 millions d’euros. Un tarif élevé qui ne devrait pas refroidir ses prétendants, bien décidés à s’offrir une référence à son poste.



Les deux clubs les plus chauds pour l’accueillir résident à Manchester. L’été dernier, United a transmis une offre de plus 100 millions d’euros, refusée par la formation napolitaine. Si aujourd’hui, De Laurentiis se montrerait très certainement plus pragmatique, Koulibaly pourrait néanmoins être attiré par l’intérêt de City. En effet, Pep Guardiola recherche désespérément un renfort de poids pour son secteur défensif, décimé ces derniers mois, et pourrait pousser sa direction à payer le prix fort pour arriver à ses fins.



Mais les Red Devils et les Citizens ne sont pas les seuls sur ce dossier. Le Daily Mail explique que le Real Madrid, pas totalement convaincu par les performances d’Eder Militao, acheté pour 50 millions d’euros l’été dernier, garde un oeil très attentif sur sa situation. La Maison Blanche souhaite par ailleurs préparer en douceur la succession de Sergio Ramos, dont le contrat expire en juin 2021 et qui se rapproche irrémédiablement de la fin. Une piste de choix qui pourrait bien plaire aux fans merengue.



Source: maxifoot