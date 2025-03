Koumpentoum : Sonko lance le Progess et le CPS pour outiller les acteurs de l'économie sociale et solidaire

L'économie sociale et solidaire étant un puissant instrument de politique de transformation socio-économique, occupe une place de choix dans la stratégie nationale de développement 2025-2029. C'est pourquoi, déclare Ousmane Sonko, "elle occupe une place de choix dans la stratégie nationale de développement 2025-2029".



Conscient que l'économie sociale et solidaire permet aux acteurs d'être suffisamment outillés pour être compétitifs en disposant de mécanismes internes comme externes qui favorisent la création de richesses par des emplois décents et durables, le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire (MMESS) a mis en place le PROGRESS. "Ce projet vise la formalisation, l'encadrement, l'appui technique des acteurs de l'économie sociale et solidaire au fin de valoriser le potentiel économique des terroirs", a informé le Pm.





Ce programme, qui a pour vocation la transformation inclusive, va favoriser la création d'un écosystème propice au développement des micro ainsi que des moyennes entreprises. Dés lors, a ajouté M. Sonko, " PROGRESS va permettre aux acteurs des structures sociales d'accéder durablement à des emplois décents, aux marchés et aux financements. C'est pourquoi, le programme a pour cible le groupement des femmes, les GIE agricoles dans le processus de transformation, les petites et moyennes entreprises artisanales portées par les jeunes, les services, les exploitations familiales, les associations, les mutuelles , les sociétés coopératives, et les entreprises sociales".



Le PROGRESS ne s'arrête pas là. Il tient aussi compte des grandes vulnérabilités qui touchent certaines couches particulièrement les jeunes et les femmes. " Une très grande discrimination sera consacrée en faveur des personnes à mobilité réduite", a souligné M. Sonko.



Qui de conclure, le PROGESS va toucher des zones prioritaires comme Kolda, Louga, Sédhiou, Saint-Louis, Kédougou, Matam, Tambacounda, et Ziguinchor, afin de matérialiser l’équité territoriale dans les politiques publiques déclinée dans la vision 2050.