Koumpentoum : cinq décès maternels et dix néonatals enregistrés au premier semestre 2025

Le district sanitaire de Koumpentoum, dans la région de Tambacounda (est), a enregistré cinq décès maternels et dix décès néonatals au cours du premier semestre de l’année 2025, a indiqué la médecin-chef du district, docteure Sira Sagna, dans une déclaration rapportée par l’Agence de presse sénégalaise (APS), mardi 5 août.



« Pour le premier semestre 2025, nous avons enregistré cinq décès maternels et dix décès néonatals. L’anémie est la principale cause des décès de femmes en couche. Quant aux nouveau-nés, le district ne dispose pas de service de néonatologie », a souligné Mme Sagna.



Elle s’exprimait lors de la présentation du district sanitaire, dans le cadre d’une caravane de presse organisée du 28 au 31 juillet dans la région de Tambacounda, par la Direction de la Santé de la mère et de l’enfant (DSME), à l’intention de l’Association des journalistes en santé, population et développement.



Selon la médecin-chef, les décès enregistrés sont principalement dus à des hémorragies post-partum, à l’éclampsie, à la rupture utérine et aux infections.



S’agissant des évacuations internes, elle a signalé avoir reçu 17 cas de dystocie, 15 cas d’anémie, 13 cas de prééclampsie et 7 cas d’avortement.



« Neuf cas d’anémie ont été référés vers l’hôpital, dont trois transfusions, ainsi que cinq cas d’éclampsie, trois avortements et autant de dystocies », a-t-elle précisé.

La situation est d’autant plus préoccupante que le district ne dispose pas d’une banque de sang fonctionnelle et que huit postes de santé ne sont pas dotés d’ambulances médicalisées, a encore déploré Dr Sagna.



Elle a toutefois exprimé l’espoir de voir son district bénéficier d’une unité de néonatologie, ainsi que de l’affectation d’un pédiatre et d’un gynécologue, ce qui permettrait, selon elle, de renforcer la prise en charge de la santé maternelle et infantile.



Docteure Sagna s’est néanmoins réjouie d’une baisse de la mortalité maternelle et infantile au premier semestre 2025, comparativement à l’année précédente. « Les indicateurs en matière de nutrition et de santé de l’enfant ont connu des progrès », a-t-elle conclu.