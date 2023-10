Koumpentoum: des individus armés emportent les recettes d’une boutique et un multi-services

Hier mercredi, la commune de Payar à Koumpentoum, a été le théâtre d'une attaque perpétrée par des individus masqués et lourdement armés. Arrivés à bord d'un 4x4, les assaillants ont pris pour cible un multi-services au sein du marché central, propriété du commerçant Adama Diouf. L'attaque s'est soldée par le vol de l'intégralité de la recette quotidienne de la boutique.



D'après L’As, à leur arrivée, les malfaiteurs ont menacé le gérant et un employé du multi-services avec leurs armes, les contraignant à ouvrir le coffre-fort et à remettre la somme qu'il contenait. Ils ont ensuite ciblé le magasin voisin, appartenant à Chérif Sy, exigeant également le contenu de sa caisse.



Avant l'arrivée des forces de l'ordre, les braqueurs ont pris la fuite. La gendarmerie a ouvert une enquête pour retrouver ces assaillants.