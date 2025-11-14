Koumpentoum : un cultivateur de 14 ans et 2 de ses amis accusés de "viol collectif" sur une jeune femme

Une jeune femme a été victime d’une agression sexuelle collective dans l’après-midi du 6 novembre dernier, dans le village de Massembé, département de Koumpentoum, région de Tamba. Selon les informations recueillies, Kh. Diop, qui se trouvait dans son champ pour la récolte des arachides, a été violée par trois individus, dont un mineur de 14 ans, sous la menace d’un couteau.



Les trois agresseurs se sont d’abord présentés à la victime en prétendant vouloir l’aider dans ses travaux champêtres. Très rapidement, la situation a basculé lorsque l’un d’eux a sorti un couteau, intimant à la jeune femme de se soumettre. Bien qu’elle ait tenté de se débattre, Kh. Diop a été malmenée puis violée successivement par les trois individus.



La victime a formellement reconnu l’un de ses agresseurs, S. Sow, un jeune cultivateur résidant à Massembé. Elle a immédiatement alerté son tuteur, qui a porté plainte auprès de la gendarmerie. Les éléments de la brigade de Koumpentoum ont interpellé S. Sow le 11 novembre dernier, sur la base de la description fournie par la victime. Ses deux complices restent en fuite et font l’objet de recherches actives.



L’individu interpellé a été placé en garde à vue. Une réquisition à personne qualifiée a été établie et transmise au médecin du centre hospitalier régional de Tamba, afin de procéder aux examens médico-légaux requis.



L’enquête se poursuit pour identifier et interpeller les deux autres suspects.