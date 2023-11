L’Afrique du Sud retire sa candidature à la Coupe du monde féminine 2027

La fédération sud-africaine de football entend éviter une présentation précipitée en décembre devant la FIFA.



La date limite de dépôt des plans précis des candidats à l'accueil de cette compétition a été fixée au 8 décembre par la Fédération internationale de football.



"Nous avons eu le sentiment que c'était préférable de présenter une candidature mieux préparée pour 2031, plutôt que de montrer une présentation faite dans la précipitation", a déclaré la dirigeante de la fédération sud-africaine de football Lydia Monyepao.



Plus que quatre candidatures en lice pour accueillir la grand-messe du football féminin. Celles de la Belgique, des couples Pays-Bas - Allemagne ; Etats-Unis et Mexique ; et enfin, du Brésil.



Le congrès pour le choix du ou des pays hôtes se tiendra - en mai prochain à Bangkok, en Thaïlande.

La dernière Coupe du Monde féminine de football s'est tenue conjointement en Australie et en Nouvelle-Zélande en juillet - août dernier. L'Espagne l'avait remportée.