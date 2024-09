L'Algérie se rend aux urnes pour la présidentielle, un record d'abstention attendu

Ce samedi 7 septembre, près de 24 millions d'électeurs algériens sont appelés à participer à une élection présidentielle anticipée, où le président sortant Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat face à deux opposants. Le futur chef d'État sera chargé de gouverner un pays de 45 millions d'habitants, premier exportateur de gaz naturel d'Afrique, troisième puissance économique du continent et le plus vaste en superficie. Mais l'enjeu principal de ce scrutin reste le taux de participation, la jeunesse et la population se sentant « désabusés ».

RFI

