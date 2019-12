L'Anacim annonce des vents forts pouvant entraîner des risques d'accidents en mer

L’agence météorologique sénégalaise a annoncé un vent fort pouvant engendrer des accidents en mer au large de Dakar et sur la Petite Côte (ouest), entre samedi matin et lundi à minuit.

L’ANACIM annonce également une "houle dangereuse" sur la Grande Côte (nord), Dakar, la Petite Côte (ouest) et la Casamance (sud), entre samedi à 18 heures et lundi à minuit.



Elle recommande la vigilance aux usagers de la mer et annonce des risques d’accident maritime dans ces zones.

"Les phénomènes dangereux prévus (le vent fort) peuvent occasionner des accidents en mer", prévient l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), dans un bulletin repris par l'Aps.