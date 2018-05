L’Ancien PM en Mauritanie, Abdoul Mbaye : « Macky Sall veut instaurer une dictature au Sénégal. »

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) attaque à nouveau Macky Sall. En visite en Mauritanie, l’ancien Premier ministre accuse Macky Sall de vouloir instaurer la dictature au Sénégal. Il demande au Sénégalais de déjouer le plan du Chef de l’Etat, et invite l’opposition à ne pas se laisser divertir par le président de la République.



« Il faut par contre réussir à éveiller les consciences, à attirer l’attention des Sénégalais sur ce qui est en train de se préparer. Sur les dérives qui sont en cours dans notre pays, sur le recul démocratique qui est organisé par le Président Macky Sall qui a un objectif clair», a déclaré Abdoul Mbaye.



Pire accuse le président de l’Act, « il veut imposer une dictature, une fausse démocratie au Sénégal. Et je pense que ce projet doit également être mis en corrélation avec les perspectives d’exploitation prochaine du gaz et du pétrole. On aura une république Bananière au profit de certains caciques du parti au pouvoir », livre RFM.