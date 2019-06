"L'Appel est inexistant", selon les avocats d'Abdoul Mbaye qui crient au scandale

Face à la deuxième Chambre de la Cour d'appel de Dakar ce mardi 18 juin 2019, Abdoul Mbaye a comparu pour des délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie.



Et pour ce dossier qui avait été vidé et dont les prévenus Abdoul Mbaye et Abdou Thiam ont été relaxés en Première instance, on nous apprend que le parquet, l'ex-épouse d'Abdoul Mbaye, Aminata Diack et l'un des prévenus ont fait appel.



Pour la défense de leur client, les avocats d'Abdoul Mbaye ont soulevés des exceptions sur la citation reçue. Ils estiment que l'appel est inexistant.

Pour Me Bamba Cisse l'affaire est scandaleuse. "Le Procureur a commis une faute et pourtant il prétend poursuivre mon client Abdoul Mbaye du même délit : faux et usage de faux. Parce que l'appel dont Abdoul Mbaye comparait est faux. La signature du parquet qui a interjeté ne figure pas dans le registre. Mieux, dans ce registre se trouve des cases vides qu'on pourrait remplir à tout moment", s'indigne l'avocat de l'ancien Premier ministre.



"Secondo, continue Me Cissé, on attribue un appel interjeté par le prévenu, Adama Thiam alors que tel n'est pas le cas. On nous a servi une citation d'un Appel que le prévenu aurait interjeté. Monsieur Adama Thiam, qui a bénéficié au premier jugement la relaxe, comment il peut faire appel ? Si un Appel d'acte existe dans votre base, sachez que la citation qui nous est servie est irrégulière. Surtout que la partie civile ne peut faire Appel que sur ses intérêts civils et non pénaux."



Pour le Procureur, il n'y a pas d'irrégularités dans le registre d'Appel. Parce que dit-il, cette pratique de laisser de cases vides est bien une pratique connue.



Le juge, pour clore le débat déclare que les exceptions soulevés se joindront au fond.