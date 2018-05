L'Argentine sans Mauro Icardi au Mondial

Même si beaucoup de monde s'y attendait, la nouvelle a quand même fait l'effet d'une bombe. Mauro Icardi, l'un des meilleurs buteurs argentins en activité, ne fera pas le voyage en Russie. L'avant-centre de l'Inter Milan ne figure pas parmi les 23 Albiceleste, alors qu'il faisait partie de la liste initiale qui avait été dévoilée la semaine dernière.



Le capitaine nerazzuro n'a jamais réussi à gagner la confiance de Jorge Sampaoli et cela s'est donc vérifié. En attaque, ce dernier lui a préféré Lionel Messi, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain et Sergio Aguero.



Juste après avoir communiqué sa liste, Sampaoli a été appelé à s'expliquer sur ses choix. Concernant Icardi, il ne l'a pas cité nommément, mais a précisé : "Nous sommes venus avec ces noms après beaucoup d'analyses dans chaque position. Nous sommes sûrs que ce sont ces joueurs-là qui sont les plus proches de l'idée du jeu que nous voulons appliquer. Et j'ai essayé d'être aussi juste que possible par rapport au jeu que je veux mettre en place".



Avec GOAL