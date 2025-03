L’Assemblée nationale célèbre la Journée des droits des femmes : El Malick s’engage pour l’autonomisation et la parité

L’Amicale des femmes de l’Assemblée nationale a célébré, hier, vendredi, la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, est revenu sur les avancées en matière de droits des femmes et a réaffirmé son engagement en faveur de la parité au sein de l’institution. Il a également salué le projet de loi pour l’autonomisation des femmes lancé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.



« Treize ans après l'instauration de la première Assemblée paritaire, il est temps de mesurer les avancées. Avec 68 femmes sur les 165, notre parlement a atteint un taux de représentation féminine de plus de 41 % même si ça reste insuffisant. Même le bureau de l'Assemblée nationale est paritaire au niveau des vice-présidents, nous avons 4 hommes, 4 femmes, des secrétaires élus 3 femmes, 3 hommes. La questure dirigée par une femme. Une présidente de groupe parlementaire, un président de groupe parlementaire donc nous pouvons dire que le bureau est paritaire. Par contre, le top management de l'administration n'est pas paritaire », a déclaré le président de l’Assemblée nationale.



El Malick Ndiaye a promis de travailler à la mise en place d’un cadre législatif renforçant les droits des femmes. « Chères femmes, je vous assure que si le président Wade a su institutionnaliser la parité, le Président Diomaye Faye œuvre pour l'autonomisation des femmes. En tant que président de l'Assemblée nationale, je crois fermement que les femmes sont les piliers de la transformation de nos institutions (...). Je vous assure de ma ferme détermination à œuvrer pour un cadre législatif toujours plus favorable aux droits fondamentaux des femmes », a-t-il affirmé.



Il a également annoncé un projet de loi visant à renforcer l’autonomisation des femmes. « Nous devons agir pour lutter contre les violences et discriminations faites aux femmes. Nous devons agir pour favoriser l'optimisation et l'autonomie financière des femmes comme l'a si bien compris le président de la République qui a donné des instructions ferme jusqu'à aller à travailler sur un projet de loi pour l'autonomisation des femmes », a fait savoir El Malick.



Pour rappel, la Journée internationale des droits des femmes 2025 est placée sous le thème : « Pour TOUTES les femmes et les filles : droits, égalité et autonomisation ».