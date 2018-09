L’Association des maires du Sénégal exige une harmonisation sur leurs rémunérations

En tournée à l’intérieur du pays, l’Association des maires du Sénégal (Ams) s’est dite préoccupée par le statut d’élu local, demandant à ce que les indemnités des maires et de leurs adjoints soient revues, lors d’une tournée à Louga.



« Les maires ont regretté et déploré le niveau proportionnel et dérisoire de leurs indemnités, qui sont de trois niveaux, car il y a des maires qui gagnent 300 000 Fcfa, d’autres 500 000 Fcfa et certains 1 000 000 Fcfa », a dit révélé Mbaye Dione, maire de Ngoundiane et Secrétaire général de l’Ams.



Face à cette illégalité, les maires qui se disent plus « proches des populations » et les « plus sollicités », demandent et même exige une harmonisation sur leurs rémunérations, car « le peu qu’ils gagnent ne leur permet pas de régler leurs problèmes de déplacement ».



« Nous souhaitons une forte hausse de nos indemnités jusqu’à hauteur de celles des députés qui ne sont pas plus méritants ni mieux élus que les maires », a déclare Mbaye Dione.