L’Association européenne des clubs (ECA) menace de ne pas libérer les joueurs africains pour la CAN

L'Association européenne des clubs (ECA) a menacé de ne pas libérer les joueurs internationaux pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN), du 9 janvier au 6 février au Cameroun, s'inquiétant pour le protocole sanitaire de l'épreuve sur fond de pandémie de Covid-19, selon un courrier que l'AFP s'est procuré mercredi.



"A notre connaissance, la Confédération africaine de football n'a pas encore rendu public un protocole médical et opérationnel adapté pour le tournoi de la CAN, en l'absence duquel les clubs ne seront pas en mesure de libérer leur joueurs pour le tournoi", peut-on lire dans ce courrier électronique adressé vendredi à la Fifa.



AFP