L'Atlético Madrid remporte la Supercoupe d'Europe devant la Real Madrid (4-2)

Et la Maison Blanche s'est effondrée. Sans Cristiano Ronaldo en attaque, sans Zinédine Zidane sur son banc, le Real Madrid a pris un terrible coup sur la tête lors de la Supercoupe d'Europe. Battu par l'Atlético de Madrid (2-4 a.p.), son voisin et rival, le tenant de la Ligue des champions a perdu bien plus qu'un trophée, dont il avait remporté les deux précédentes éditions : son implacable emprise sur l'Europe a pris fin, et c'est toute l'Europe entière qui a dû apprécier la chute du Roi.



L'Equipe