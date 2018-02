L'Egypte tire un premier bilan de l'opération antiterroriste «Sinaï 2018»

Seize jihadistes auraient été tués au cours des dernières 48 h et 34 autres ont été arrêtés dans des opérations menées dans le nord et le centre du Sinaï. Selon un communiqué de l’armée égyptienne ce bilan fait suite à « de vastes opérations de ratissage et de raids sur tous les axes, villes et villages du nord et centre de cette région ».



Laboratoire d'engins explosifs



Soixante-six repaires de jihadistes ont été détruits, tout comme de nombreux véhicules. Au cours de ces opérations, l’armée égyptienne a par ailleurs découvert un laboratoire d’engins explosifs, un centre d’information et de communication ainsi que des champs de pavots et de cannabis. Tout a été détruit selon le communiqué diffusé ce dimanche.



Rétablir le contrôle des frontières



L’opération « Sinaï 2018 », vue par de nombreux observateurs comme une opération politique qui vise à regagner les faveurs de l’opinion publique à l’approche de l’élection présidentielle, doit encore se prolonger. Le but étant notamment de rétablir le contrôle des frontières terrestres et maritimes. Car, depuis 2013, le Nord-Sinaï est, notamment, le théâtre d'un conflit entre les extrémistes musulmans qui ont fait allégeance à l'Etat islamique et les forces de sécurité, un conflit qui a déjà fait plus de deux mille morts de part et d'autre.



Avec rfi.fr