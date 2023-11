L’Espagne dote le Sénégal de drones de surveillance pour endiguer les vagues migratoires en mer

Le Sénégal a reçu de l'Espagne, lundi 30 octobre, six drones multi-coptères permettant d’assurer un contrôle optimal des flux migratoires, a appris l'agence Ecofin. Ces engins ont été livrés à l’occasion d’une visite qu’effectue le ministre espagnol de l’Intérieur par intérim, Fernando Grande-Marlaska, à son homologue sénégalais, Sidiki Kaba.



Les six drones livrés par l’Espagne, précise-t-on, sont spécialement conçus pour la détection des départs de bateaux à des fins d’interception. Le ministre espagnol a annoncé que son département comptait, en outre, renforcer le personnel de sécurité au large des côtes, afin d’aider l’état du Sénégal à contrer la crise migratoire qui secoue les deux nations.



La visite du ministre espagnol survient alors que les côtes espagnoles débordent d’arrivées de migrants. Selon le site InfoMigrants, « 53 bateaux avec 4 531 personnes à bord ont atteint les côtes des îles Canaries entre le 1er et le 10 octobre, soit 503 personnes par jour ».



Le 17 octobre, l’Espagne avait déployé à Dakar, un avion CN-235 de la garde civile afin de patrouiller le long des côtes du Sénégal et de la Mauritanie, d’où proviennent la majorité des bateaux interceptés ces derniers mois. Fin juillet dernier, le gouvernement du Sénégal s’est pour sa part doté d’une stratégie de gestion de la crise migratoire. La première du genre, dont le but est de freiner « drastiquement » la migration irrégulière à l’horizon 2033, rapporte l'agence Ecofin.