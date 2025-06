L’Espagne juge sans détour l’humiliation infligée par le PSG à Lionel Messi, le Real Madrid veut encore chambouler son effectif

L’Espagne décrypte la claque reçue par Lionel Messi contre le PSG, le Real Madrid veut encore bouger sur le mercato et le feuilleton Viktor Gyökeres qui n’en finit plus, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





Messi humilié

Les champions d’Europe ont vite remis les pendules à l’heure après deux matchs sans briller, ils ont écrasé l’Inter Miami 4-0 en huitième de finale de la Coupe du Monde des Clubs. La balade américaine pour le PSG qui continue tranquillement son chemin dans ce format inédit, grâce notamment au doublé de son little big man, Joao Neves.



En revanche, Lionel Messi a vécu des retrouvailles délicates avec le PSG. Une défaite 4-0, un match compliqué et une élimination finalement logique.



Mundo Deportivo parle d’une dose de réalité, de son côté le journal AS explique même que Messi ne mérite pas ça, une telle humiliation face à son ancien club. «Un but et merci» titre de son côté le journal Marca pour résumer la compétition de l’octuple Ballon d’Or qui a été excellent contre Porto en inscrivant un coup franc, mais sinon on reste loin du Messi des très grandes années.



Les Brésiliens du Real en danger

Le Real Madrid n’a peut-être pas fini ses emplettes. Marca explique que Xabi Alonso aimerait encore avoir quelques renforts, mais ça pourrait aussi bouger dans le sens des départs. Pas encore d’offre reçue pour Rodrygo, mais vu que son temps de jeu diminue, son avenir pourrait s’écrire ailleurs. Même chose pour Endrick qui ne joue pas cette Coupe du Monde des Clubs. En revanche, Arda Güler lui est en train d’inverser la tendance et prend de l’importance dans le onze du Real.



Viktor Gyökeres prêt à aller au clash

On va prendre la direction du Portugal, il y a encore beaucoup de bruit autour de la situation de Viktor Gyökeres. La porte est ouverte titre A Bola, mais pas à n’importe quelles conditions et c’est justement ça qui pose problème. “Je ne vais pas dire quel est le prix, le joueur sait ce que c’est. Mais je peux vous dire que Viktor ne partira pas pour 60 M€ plus 10 M€. Il ne le fera pas, il ne le fera tout simplement pas“, a déclaré Federico Varandas, le président du Sporting. Viktor Gyökeres n’a pas du tout prévu de se laisser faire comme l’illustre Record.



Il est en rupture totale avec son club et n’envisage pas de se présenter à la reprise de l’entraînement, on évoque même une résiliation unilatérale de son contrat. Bref pour le moment Gyökeres pousse pour un transfert à Arsenal, mais sa situation n’évolue pas vu les exigences de son président.