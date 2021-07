L'Espagne porte en triomphe son nouveau héros Unai Simón, une surprenante porte de sortie s'ouvre pour Samuel Umtiti

Unai Simón, nouveau héros espagnol

L'Espagne vivra mardi sa première demi-finale d'une compétition internationale depuis 2012. Et elle le doit en grande partie à son gardien, Unai Simón, impeccable hier lors de la fatidique séance des tirs au but face à la Suisse (1-1, 3-1 TAB) en quarts de finale de l'Euro 2020. Lors de cette séance, le portier de l'Athletic Bilbao a stoppé deux penaltys et mis en échec Vargas sur le 4e tir, le ballon terminant sa course au-dessus. Pour As, Unai Simón a «des mains de Saint» et il l'a prouvé hier. Le gardien de 24 ans fait la une partout en Espagne ce samedi, prouvant qu'il est bien le nouveau héros du pays. C'était «Don (Unai) Simón» pour Estadio Deportivo. Même le quotidien généraliste El Pais consacre sa une au jeune portier.





Besiktas intéressé par Umtiti

Où va jouer Samuel Umtiti la saison prochaine ? Le héros de la demi-finale de la Coupe du monde 2018 face à la Belgique a peu de chance de porter le maillot du FC Barcelone. Mais pour le moment, il est toujours un joueur du Barça, aucun club venu aux renseignements ne lui plaisant actuellement. Il a par exemple refusé de rejoindre l'Olympique de Marseille qui voulait le recruter. Que choisira-t-il face à l'intérêt de Besiktas ? C'est la nouvelle du journal de Fotomaç. Le journal turc évoque un rêve du club de Süper Lig de faire venir le champion du monde 2018 dans ses rangs. Mais Umtiti acceptera-t-il de partir aussi loin des radars des grands clubs européens et surtout de l'Équipe de France ? Réponse dans les prochaines semaines.





L'Italie en plein rêve

Comme l'Espagne, qu'elle affrontera mardi à Wembley, l'Italie vivra sa 1ère demi-finale de compétition internationale depuis 2012 ! La Squadra Azzura a pu obtenir ce précieux sésame après sa victoire hier soir contre la Belgique en quarts de finale de l'Euro 2020 (2-1). Au terme d'un superbe match, les Italiens se sont qualifiés, déclenchant l'euphorie dans le pays. «Olé Italia», titre par exemple la Gazzetta dello sport ce matin qui donne rendez-vous à tout un peuple mardi à Wembley. Tuttosport, de son côté, salue «la magnifique» équipe emmenée par Roberto Mancini, désormais véritable héros au pays. Enfin, le Corriere dello sport se demande si tout ceci «n'était pas qu'un rêve» hier. Non, non, l'Italie est bien en demi-finales de l'Euro !