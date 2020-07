L’Etat du Sénégal vend les appartements de Karim Wade et de Bibo Bourgi à 650.000.000 FCFA l’unité

L’Etat du Sénégal a mis en vente les appartements de Karim Wade et Bibo Bourgi. Le prix est fixé à 650.000.000 FCFA l’unité, a fait savoir le Directeur des Domaines Mame Boye Diao, sur la RFM ce dimanche.



« Provisoirement les biens étaient encore sous l’agence du patrimoine du bâti de l’Etat. Puis que ce sont des décisions de justice qui ont été rendues, il fallait exécuter les closes de la décision... » a dit Mame Boye Diao.



Pour fixer le prix, il a fait savoir qu’une expertise avait été faite par les services du cadastre et les autres services de l’Etat qui ont des compétences en la matière. Et les appartements ont été expertisés à 650.000. 000 FCFA à l’unité, conformément au prix du marché et à la nature des biens saisis. Il a ajouté qu’au total, sept (7) appartement sont mis en vente.



Contacté par nos confrères de la RFM, un des avocats de Bibo Bourgi, Me Boubacar Cissé, n’a pas souhaité se prononcer sur la question, précisant toutefois que l’Etat procède à cette vente à ses risques et périls, car la procédure continue au plan international.



Les avocats de Karim Wade, quant à eux, disent attendre de se concerter avant de se prononcer.