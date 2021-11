L'Europe choquée par la terrible affaire d'agression au PSG, l'Espagne au bord du précipice

«Stupeur et tremblement» au PSG

On commence cette revue de presse en France avec la Une de L'Équipe et la terrible histoire d'agression qui secoue le football féminin et plus particulièrement le football français. «Stupeur et tremblement», résume le quotidien sportif. «Le PSG est secoué par une affaire trouble : interpellée hier matin, Aminata Diallo a ensuite été placée en garde à vue pour être entendue dans le cadre de la récente agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui.» «Trouble affaire», une expression qui revient aussi dans les pages intérieures du Progrès qui juge que «le foot français est ébranlé par une affaire digne d'un très mauvais roman policier.» Cette affaire traverse les Pyrénées, en Espagne, et plus précisément en Catalogne où Hamaraoui a évolué sous les couleurs du Barça. Là aussi, cette histoire fait les gros titres de Mundo Deportivo et de Sport. «Scandale, agression, attaquée», les médias locaux sont aussi sous le choc de ce qui s'est passé à Paris…





L'Espagne sous pression

En Espagne, la Roja est au bord du précipice dans les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Pour AS, c'est une «première finale» ce soir. «L'Espagne doit gagner en Grèce pour continuer à dépendre d'elle-même sur le chemin de la Coupe du monde», écrit le quotidien. Luis Enrique estime que son équipe «a montré qu'elle pouvait être performante sous la pression.» Même son de cloche en Une de Marca avec : «le gros match», car «seule une victoire en Grèce permettra de jouer la qualification pour la Coupe du monde dimanche contre la Suède. Pression maximale pour l'Espagne qui abordera ce match en connaissant le résultat des Suédois.» Pour Mundo Deportivo c'est effectivement une «première finale» pour la Roja. Sport va plus loin et titre que «la Coupe du Monde est en jeu.» L'Espagne n'a pas le droit à l'erreur durant cette trêve internationale.



L'Angleterre s'enflamme pour le retour de Steven Gerrard en Premier League

On prend la direction de l'Angleterre où une légende de Premier League va faire son grand retour ! Ancienne gloire de Liverpool, Steven Gerrard va devenir le nouvel entraîneur d'Aston Villa, indique le Daily Star sur sa Une. L'ancien milieu de terrain a fait ses armes en Ecosse aux Rangers mais il est désormais prêt à prendre en main un club de Premier League. Et ce sont les Villans qui vont lui donner sa chance. Forcément, ce come-back enflamme toute l'Angleterre. The Guardian explique que «Villa est confiant dans la nomination de Gerrard comme manager.» L'affaire est en bonne voie ! Le Mirror s'amuse et titre : «Au revoir les Rangers, bonjour Villa.» Enfin, The Times rapporte qu'«Aston Villa va payer 3,5M€ pour que Gerrard puisse quitter les Rangers.» A Birmingham, Gerrard va avoir du boulot car les Villans pointent à la 16e place du classement de Premier League. L'opération maintien est lancée.