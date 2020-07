L’IGE révèle la présence de 78 agents fantômes au ministère de la Culture

Dans son rapport 2017, l’Inspection générale d'Etat (IGE) révèle la présence de 78 agents fantômes au ministère de la Culture, bien que payés, n’ont aucune existence juridique ou légale. Les vérificateurs ont aussi découvert, selon Libération, deux études fictives que le ministère de l’Enseignement supérieur a payées.



Ces faits ne sont rien par rapport à ceux de la Délégation générale de la francophonie. Cette dernière prétend avoir acheté un chapiteau à 406 millions FCFA. Mais personne ne semble avoir aperçu les traces de ce chapiteau.



Plus grave, le bilan arrêté de la Dgf, au 6 août 2015, affiche un total de 28,6 milliards FCFA dont 21,6 milliards FCFA se rapportent au bâtiment. Or, rien que le CiCAD a coûté 51 milliards. Ce qui atteste que le bilan est faux.



Entre 2013 et 2014, la Délégation générale de la francophonie a passé 65,6 milliards FCFA en gré à gré, son budget n’a jamais été approuvé.