L'Inde a dépassé la barre des 10 millions cas confirmés de Covid-19

​L'Inde a dépassé, samedi 19 décembre, les dix millions de cas de contamination par le coronavirus (avec plus de 145 mille morts), a annoncé le ministère de la Santé, ce qui fait de ce pays le deuxième au monde en termes de contaminations, écrit l'AFP.



En effet l'Inde vient juste après les Etats-Unis qui ont atteint la barre des 17 millions de cas positifs et des 300 mille décès.



Le monde a dépassé la barre des 75 millions de personnes contaminées et plus 1,6 million morts liés à la Covid-19 ont été dénombrés.