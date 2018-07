L’Iran conditionne une rencontre avec Trump

L'Iran considère le retour des États-Unis dans l'accord nucléaire comme une condition sine qua non à toute rencontre entre les dirigeants des deux pays, selon le chef adjoint de l'administration du Président iranien, Hamid Aboutalebi.



«Ceux qui croient au dialogue en tant que méthode de règlement des différends dans les sociétés civilisées doivent remplir les conditions suivantes: respecter la grande nation iranienne, diminuer les hostilités, revenir dans l'accord nucléaire», a-t-il écrit lundi soir sur Twitter.



Cette réaction du chef adjoint de l'administration d'Hassan Rohani a suivi une déclaration faite par Donald Trump lors d'une conférence de presse dimanche concernant une rencontre éventuelle avec les dirigeants iraniens.



Le Président américain n'a pas exclu une telle possibilité, disant qu'il était prêt à «les rencontrer quand ils le souhaitent» et «sans conditions préalables».



«S'ils veulent qu'on se rencontre, on se rencontrera, et sans conditions préalables. Mais je ne sais pas s'ils y sont prêts», a précisé Donald Trump.