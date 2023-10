L’Italie en partenariat avec l’OIT lance le programme de création d’emplois décents au Sénégal

L'Ambassadeur d'Italie, Giovanni Umberto De Vito, et le Directeur de OIT, Dramane Haidara, ont signé vendredi un nouveau programme multi-bilatéral, financé par le Gouvernement italien et visant à contribuer à la création d'emplois décents. Ce, par une insertion plus efficace des jeunes dans le marché du travail, ainsi que par la formalisation des entreprises au Sénégal.



Selon le ministre du Travail, Samba Sy la rencontre a une grand me importance sur l’emploi des jeunes. « Notre rencontre d'aujourd'hui articulée au moyen d'action du projet stimuler la création d'emploi décent par l'amélioration d'insertion des jeunes femmes et hommes et la formalisation des entreprises au Sénégal cette rencontre crevée un grand sens. Quand je parle de sens ça signifie à la fois une signification mais également une direction », a déclaré le ministre du travail.



Dans ce contexte l’Italie et l’OIT ont décidé de soutenir le Sénégal, les employeurs et les travailleurs dans la promotion de l’auto-emploi par l’entreprenariat, vers la formalisation de l’économie ainsi que pour la création d’emplois décents.



« L’Italie consolide son engagement aux côtés du Sénégal en matière d'insertion professionnelle et d'appui au secteur privé, composantes fondamentales d'un développement inclusif et alternatif à la migration irrégulière. Le portefeuille de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) au Sénégal s'élève à environ 13 milliards FCFA pour un meilleur accès des jeunes à l'emploi, considéré à juste titre parmi les priorités pour les années à venir », a ajouté l'Ambassadeur Giovannie Umberto de Vito.