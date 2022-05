L'Ivorien Seko Fofana remporte le prix Marc-Vivien Foé

Le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, a remporté ce lundi le prix Marc-Vivien Foé RFI-France 24 qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 cette saison. L'Ivoirien de 27 ans a été désigné par un jury de 70 personnes composé de journalistes, consultants et de footballeurs, renseigne Footmercato.



Le Lensois a devancé au classement les deux défenseurs rennais, Hamari Traoré et Nayef Aguerd.



Fofana réalise une belle saison avec les Sang-et-Or, lui qui a disputé 40 matches, inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives. L’international ivoirien succède à son coéquipier à Lens, Gaël Kakuta, qui avait reçu le prix la saison dernière.