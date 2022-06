L'OM cherche à se débarrasser d'indésirables, Xavi va tout faire pour convaincre Dembélé de rester

En fin de contrat dans les prochains jours, Ousmane Dembélé a toujours le choix de continuer au Barça ou de s'engager dans un autre club. Mais attention car d’après L'Equipe, Xavi met tout en œuvre pour convaincre l’ailier tricolore de rester. Le manager lui fait entièrement confiance, et veut le voir dans son effectif pendant la reprise le 4 juillet prochain. Le joueur, lui, fait des Culés sa priorité pour l’avenir. Il se désintéresserait des rumeurs l’envoyant à Chelsea ou au PSG.



Le Real Madrid veut aussi se séparer des indésirables



Marco Asensio n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid, son contrat se terminant en juin 2022. Le club sait qu’il est très bien côté et le vendre est la meilleure solution pour les dirigeants d’après Marca. Madrid ouvrirait aussi la porte de sortie à Dani Ceballos. L’Espagnol voit d’un mauvais œil l'arrivée d'Aurélien Tchouameni et sent que son temps de jeu va être réduit, sauf que Ceballos veut sa place avec la Roja pour la prochaine Coupe du Monde. Le milieu de terrain madrilène est prêt à rejoindre un club qui lui promettra le titre de titulaire indiscutable. Il faudrait débourser 10 millions d’euros pour s’attacher ses services. La Casa Blanca espère aussi pouvoir envoyer en prêt Luka Jovic, Reinier et Takefusa Kubo cet été.

Avant d'effectuer le recrutement claquant voulu par les supporters, il va falloir dégraisser, et surtout se débarrasser des indésirables. Comme à chaque mercato, Duje Ćaleta-Car fait partie des noms qui reviennent avec insistance. Vu que son contrat se termine en juin 2023, le montant ne devrait pas excéder les 15 M€. Parmi les joueurs invités à faire leurs bagages, Luis Henrique figure en bonne position. Des négociations seraient en cours avec le Torino pour un prêt avec option d'achat de 6 M€. Enfin, on ne peut pas rater le cas Álvaro González. Pour le journal Phocéen, les négociations pour une résiliation de son contrat sont en cours et elles pourraient encore durer un moment. Kevin Strootman, Nemanja Radonjic et Jordan Amavi sont aussi poussés vers la sortie car Jorge Sampaoli ne compterait pas sur eux la saison prochaine.La confiance du Barça pour garder Ousmane Dembélé