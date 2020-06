L'Oms suspend (encore) ses essais sur l'hydroxychloroquine

L'OMS, qui avait déjà suspendu ses essais sur l'hydroxychloroquine fin mai, a annoncé mercredi 17 juin 2020 arrêter à nouveau ses essais autour de la molécule. En cause, plusieurs nouvelles études qui prouvent son inefficacité, et tendent à montrer des effets néfastes. On rappelle que le traitement par hydroxychloroquine est autorisé en France et prôné par le professeur Raoult.



Nouvelle volte-face de la part de l'OMS... Après avoir suspendu fin mai ses essais sur l'Hydroxychloroquine, puis les avoir à nouveau mis en route à cause de l'étude polémique parue dans The Lancet, l'organisation a à nouveau arrêté ses essais cliniques autour de la molécule mercredi 17 juin 2020.



"Les preuves internes apportées par l'Essai Solidarity/Discovery, les preuves externes apportées par l'Essai Recovery et les preuves combinées apportées par ces deux essais largement aléatoires suggèrent que l'hydroxychloroquine — lorsqu'on la compare avec les traitements habituels des patients hospitalisés pour le Covid-19 — n'a pas pour résultat la réduction de la mortalité de ces patients" a ainsi expliqué la docteure Ana Maria Henao Restrepo, médecin à l'OMS, lors d'une conférence de presse.