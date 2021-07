L'Ouganda perd 16 médecins en quatre semaines à cause de la COVID-19

L'Ouganda a perdu 16 médecins en quatre semaines à cause de la COVID-19, a fait savoir lundi une association professionnelle locale des travailleurs de santé.



Mukuzi Muhereza, secrétaire général de l'Association médicale de l'Ouganda, a déclaré par téléphone à Xinhua que ces décès avaient été enregistrés entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet.



Ces médecins sont décédés de la COVID-19 dans différents endroits du pays, a déclaré M. Muhereza.



Les victimes comprennent un neurochirurgien, un jeune chirurgien otto-rhino-laryngologue et un pédiatre.



L'association a décidé d'appeler tous les médecins du pays à fournir une contribution d'au moins 300 dollars pour aider leurs collègues testés positifs à la COVID-19 qui ont besoin de plus d'argent pour être traités, a indiqué M. Muhereza.



Il a appelé le gouvernement à créer un fonds de santé spécifique pour venir en aide aux médecins et autres travailleurs de santé dans le contexte de la pandémie.

L'Ouganda a jusqu'à présent enregistré 90.656 infections de COVID-19, et 2.392 personnes sont décédées du virus depuis mars de l'année dernière.



Avec xinhua