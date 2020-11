L'UEFA démonte le projet de Super Ligue européenne, le Barça veut sacrifier deux pépites

Čeferin tape du poing sur la table En Espagne, ce matin c'est Luis Suarez qui fait la couverture du quotidien Marca. L'Uruguayen affiche ses ambitions avec l'Atlético de Madrid avec qui il espère remporter la Liga cette saison. L'attaquant revient également sur son départ controversé du FC Barcelone cet été : «J'étais triste et blessé par la façon de partir», a-t-il notamment déclaré. Mais ce qui nous intéresse sur la Une du journal madrilène, c'est l'entretien qu'Aleksander Čeferin, le président de l'UEFA, a accordé. Celui-ci évoque sans détour la Super Ligue Européenne de plus en plus évoquée ces derniers mois. Le dirigeant du football européen n'y va pas par quatre chemins et démonte totalement cette option : «Pour moi, la Super Ligue est hors de question. C'est le rêve de deux ou trois clubs en Europe, ceux-là même qui ne se soucient pas de la solidarité. Ils ne se soucient de rien d'autre que d'eux-mêmes, ils feraient même mal à leurs clubs, mais ils ne le savent probablement pas encore. L'idée n'est pas très sérieuse. Elle est née du départ de l'ancien président de Barcelone, mais je pense qu'il s'agissait plus d'une idée populiste ou politique que d'une idée sérieuse.» De quoi mettre fin au débat ? Rien n'est moins sûr… Le Barça prêt à perdre deux joueurs formés à la Masia Du mercato s'affiche en Une de Sport ce matin. En effet, le quotidien catalan nous apprend que deux pépites du FC Barcelone sont sur le départ. Ainsi, Riqui Puig et Carles Aleñá ne devraient pas rester au Barça cette saison et devraient quitter le club cet hiver. «Le club blaugrana cherche des débouchés intéressantes pour ses deux milieux de terrain lors du mercato hivernal», indique le quotidien. Et l'option privilégiée pour les deux joueurs serait un transfert sec. Le média indique que plusieurs clubs sont sur les rangs et passeront prochainement à l'action dans ces dossiers. Du côté de Mundo Deportivo, on évoque la situation d'Eric Garcia. Alors que le défenseur ne sera probablement pas libéré par Manchester City cet hiver, le club catalan imagine un plan B en interne pour un défenseur central. En effet, plusieurs joueurs de l'équipe B pourraient faire leur apparition dans les prochains mois afin de pallier le manque de solutions à ce poste. La défaite de l'Angleterre fait désordre Hier soir, la Belgique s'est imposée face à l'Angleterre (2-0). Les deux formations se rencontraient pour la première place du groupe 2. Mais les Three Lions n'ont pas rivalisé face aux Diables Rouges largement supérieurs. C'est d'ailleurs ce que souligne The Times sur sa Une. Le quotidien britannique indique que cette équipe belge était «hors de portée.» Les Anglais ne verront donc pas le Final-4 de cette compétition et le média espère que cette défaite au goût amère sera vite «surmontée», car elle pourrait laisser des traces au vu du jeu proposé. Le Daily Mirror est moins magnanime et estime que cette rencontre résonne comme «les cloches de l'enfer.» «L'Angleterre s'est écrasée en Belgique malgré l'héroïsme de Jack Grealish.» Le joueur d'Aston Villa a été l'un des seuls au niveau et le tabloïd ne manque pas de le souligner. De son côté, La Dernière Heure met en avant le succès retentissant des Diables Rouges et estime qu'ils ont «frappé fort.» C'est d'ailleurs la «39e victoire en 50 matches pour Roberto Martinez.» La qualification de la Belgique se jouera donc ce mercredi contre le Danemark.