L’UMS condamne les attaques contre les magistrats sur les réseaux sociaux

Dans un communiqué daté du 5 novembre, l’UMS exprime sa “vive réprobation face à de tels agissements, qui portent atteinte à la dignité de la magistrature” et traduisent un “mépris manifeste pour les principes fondamentaux qui gouvernent la Justice, notamment l'indépendance et l'impartialité des magistrats”.

Pour l’Union, “il est inacceptable que des magistrats, qui ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi, soient publiquement exposés, identifiés et pris à partie sur les réseaux sociaux pour des actes accomplis dans le cadre normal de leurs fonctions.” D'après l’UMS, de “tels comportements, de nature à jeter le discrédit sur l'institution judiciaire et à fragiliser la confiance des citoyens en la Justice, ne sauraient être tolérés”.

L'Union des Magistrats Sénégalais rappelle que la “Justice constitue un pilier essentiel de l'État de droit et que son bon fonctionnement requiert le respect et la protection de celles et ceux qui ont la charge de la rendre.”

En conséquence, l'UMS “condamne fermement toute forme d'attaque, d'intimidation ou de pression visant un magistrat dans l'exercice normal de ses fonctions, quelle qu'en soit l'origine”, et réaffirme sa “détermination à défendre l'honneur et l'indépendance de l'ensemble de ses membres.”

L'Union des Magistrats Sénégalais dit avoir pris connaissance d'une publication diffusée sur les réseaux sociaux par un responsable politique, mettant en avant la “photographie d'un magistrat de la Cour des Comptes, accompagnée de propos malveillants”.