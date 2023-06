L’UNIS recommande l’assignation à résidence de Sonko et la reprise de son procès

L’Union nationale des indépendants du Sénégal (UNIS) a recommandé ce dimanche, via un communiqué, au gouvernement d’assigner une bonne fois pour toute l’opposant Ousmane Sonko à résidence et de reprogrammer son procès au lieu de l’arrêter et de le jeter en prison.



« Le gouvernement semble avoir perdu le nord dans l’après condamnation par contumace d’Ousmane Sonko. La supposée rédaction du jugement en attente de production par le juge est une excuse inacceptable pour expliquer la situation de non droit flagrant le concernant. La notification de cette décision de justice est superflue et constitue encore un autre artifice. Les procédures évoquées par le gouvernement n’ont de sens que dans le cas d’un contumax réellement hors de portée, disparu, évadé hors du pays ou qu’il est impossible de faire venir. Les explications contorsionnées du gouvernent traduisent son incapacité à décider un cours responsable et déterminé pour régler cette affaire judiciaire », lit-on dans le communiqué de l’UNIS.



Qui ajoute: « Puisque Ousmane Sonko est sous le contrôle effectif des forces de défense et de sécurité, la justice peut décider derechef de la reprise du procès le concernant avec Adji Sarr et lui notifier cette décision afin qu’il se présente à nouveau avec ses avocats.

Dans ce cadre, son assignation à résidence peut être retenue et administrée de manière légale en lui permettant de recevoir ses avocats et personnes nécessaires à la préparation de sa défense »



Ainsi, « La programmation de ce procès pourrait ainsi se tenir dès le mois de juillet en sa présence pour lui permettre de se défendre, incluant l’examen des faits de complot politique qu’il a évoqués pour expliquer l’acharnement sur sa personne. (…) La reprise de ce procès est une nécessité pour assurer l’équité judiciaire dans cette affaire qui ne doit pas être subordonnée à des postures de défiance entre le pouvoir et l’opposition ».



L’UNIS pense que si cette tension est maintenue et que les manifestations sont déclenchées en Février 2024 pour que les élections soient reportées. C'est pourquoi elle demande que « la résolution judiciaire de l'affaire Ousmane Sonko soit achevée afin de ne pas la déclencher, selon les calculs du pouvoir au moment qui sera convenant pour ses velléités de conservation du pouvoir »