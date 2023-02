L'UNPJS dénonce la maltraitance exercée par les forces de l'ordre sur le photo-journaliste Sidya Badji

L'Union nationale des photo-journalistes du Sénégal a vivement dénoncé le traitement réservé, par la police, à l'un de ses membres, Sidya Badji, qui exercent au journal Sud Quotidien. Il a été interpellé jeudi à la Cité Keur Gorgui, alors qu'il couvrait la sortie de l'opposant Ousmane Sonko de son domicile pour se rendre au siège de son parti avant d'être gazé par les forces de l'ordre. "Inacceptable ! Quand la police sénégalaise viole les droits d'un photo journaliste", s'écrie l'organisation dans un communiqué.

Avant de poursuivre: "L'Union nationale des photo journalistes du Sénégal (UNPJS) proteste contre le mauvais traitement que la police a fait subir à un de ses membres, Sidya Badji, le jeudi 16 février à la cité Keur Gorgui. En effet, malgré sa carte nationale de presse par devers lui, le reporter-photographe a été interpellé, contrôlé et son appareil photo confisqué. Son matériel ne lui sera rendu qu'après la destruction de la carte mémoire".



L'UNPJS dit s'indigner profondément" contre ce traitement inacceptable et cette atteinte au droit d'exercer notre métier encadré par les lois et règlements en vigueur".



Pour rappel, deux autres journalistes ont été également interpellés hier à la Cité Keur Gorgui avant d'être libérés.