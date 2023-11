L'Ukraine déclare avoir abattu des drones et des missiles russes

Les forces russes ont attaqué l'Ukraine dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 novembre avec plus d'une douzaine de drones et un missile de croisière, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne mercredi, affirmant avoir abattu tous les drones. L'Ukraine dit s'être préparée à une augmentation des attaques russes contre ses infrastructures essentielles, en particulier ses installations énergétiques, alors que des températures négatives commencent à s'installer, comme lors de l'hiver précédent. L'armée de l'air a affirmé que les tirs avaient été lancés depuis le sud-est de la Russie et qu'une combinaison de différentes unités de défense aérienne dans plusieurs régions centrales avait «détruit les 14 drones Shahed-131/136 de l'ennemi». Il s'agit d'appareils de fabrication iranienne fréquemment utilisés par Moscou contre son voisin. «Le missile de croisière X-22 n'a pas atteint sa cible et a atterri dans la région de Zaporijjia dans une zone ouverte, et l'onde de choc a endommagé des habitations privées. Il n'y a pas eu de victimes», a ajouté l'armée de l'air dans un communiqué cité par l'AFP.