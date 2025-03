«L'Ukraine veut la paix», dit Zelensky, peu avant des pourparlers cruciaux avec les États-Unis

Après avoir multiplié les entretiens, notamment avec ses homologues de l'UE jeudi dernier lors d’un Conseil européen extraordinaire à Bruxelles, le président ukrainien se dit confiant à la veille des discussions qui doivent se dérouler, mardi 11 mars, entre Américains et Ukrainiens en Arabie saoudite. L'Ukraine « veut » la paix et la Russie est la « seule raison pour laquelle la guerre se poursuit », a affirmé, lundi 10 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à la veille de ces négociations qui pourraient s'avérer cruciales.



Pour cette première joute avec l'administration Trump, Volodymyr Zelensky, qui doit rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman dès son arrivée en Arabie saoudite ce lundi 10 mars, sera bien accompagné. Comme il l’a annoncé ce week-end, sa délégation sera composée du conseiller à la présidence Andriy Yermak, du chef de la diplomatie, du ministre de la Défense et du directeur adjoint du cabinet présidentiel, ainsi que de différents hauts gradés de l'armée. Le chef de l’État ukrainien, qui ne participera pas directement aux discussions, a choisi ses plus fidèles lieutenants pour tenter d’obtenir des garanties de sécurité de la part des États-Unis avant un éventuel cessez-le-feu avec la Russie.



Messages de sympathie

Mais après l’épisode de l'entretien à la Maison Blanche avec Donald Trump et le vice-président J. D. Vance au cours duquel Volodymyr Zelensky a été humilié en public, l'entreprise s'annonce délicate. C'est pourquoi, depuis cet événement, le président ukrainien s'emploie à envoyer des messages de sympathie en direction de Washington dans le but de faire retomber la tension. Dans une allusion transparente aux critiques que lui avait valu la tenue militaire qu'il arbore depuis le début du conflit lors de son récent déplacement à Washington, ce dernier s'est même excusé – non sans humour certes – de ne pas s'être présenté « en costume » à une cérémonie à Kiev, ce dimanche 9 mars.



À la veille de l'ouverture des négociations, la position de Kiev reste cependant la même que celle de l’Union européenne : pour qu'un traité de paix soit signé en vue de mettre fin à la guerre avec la Russie, celui-ci doit être juste et durable.



La délégation américaine, elle, sera emmenée par le secrétaire d’État Marco Rubio, qui sera, lui aussi, accompagné de plusieurs responsables diplomatiques et militaires.