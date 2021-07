L'Unesco retire le port de Liverpool de la liste du patrimoine mondial

Le Comité du patrimoine mondial de l'Unesco a retiré ce mercredi 21 juillet le port de Liverpool de sa liste des sites classés au patrimoine mondial, en raison d'un surdéveloppement d'aménagements lui faisant perdre son authenticité.



Treize délégués du comité présidé par la Chine ont voté pour un déclassement de ce port historique du nord-ouest de l'Angleterre, emblématique de l'ère industrielle et classé en 2004, et cinq contre, soit plus de la majorité de deux tiers requise pour déclasser un site.



