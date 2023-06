L'Uruguay remporte la Coupe du monde des moins de 20 ans

En battant l'Italie (1-0) dans la nuit de dimanche à lundi dans le stade Diego Maradona de La Plata, l'Uruguay décroche son premier titre de Champion du monde des moins de 20 ans.



Après deux échecs en finale face à l'Argentine (1-2) en 1997 et la France (0-0 a.p., 1-4 aux t.a.b.) en 2013, la troisième tentative a été la bonne pour l'Uruguay, mené par son capitaine Fabricio Diaz et libéré par un but de la tête de Luciano Rodriguez (86e) accordé après de longues minutes d'attente par le VAR.