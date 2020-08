L'accord de paix inter-soudanais signé ce lundi

Il s'agit notamment des protocoles relatifs à la sécurité, à la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses ainsi que partage du pouvoir et le retour des réfugiés et des déplacés.



La signature de cet accord de paix selon un diplomate va mettre un terme à 17 ans de guerre civile au Soudan.



Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, le président du Soudan du Sud Salva Kiir ainsi que plusieurs délégations étrangères sont attendus à la signature officielle de ce document avec le Front Révolutionnaire Soudanais.



Le Mouvement de Libération du Soudan (MLS) d'Abdelwahid Nour et le Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord d'Abdelaziz al-Hilu ont décidé de boycotter la cérémonie.



Ces deux groupes armés refusent de signer cet accord de paix



Les négociations pour la paix, priorité du nouveau gouvernement soudanais après la chute en avril 2019 de Omar el-Béchir, ont débuté en novembre dernier à Juba.



Le document qui sera signé ce lundi 31 août stipule également que les mouvements armés devront à terme être démantelés et leurs combattants rejoindre l'armée régulière qui sera réorganisée afin d'intégrer toutes les composantes du peuple soudanais.



Plusieurs accords de paix précédents notamment ceux de 2006 à Abuja, au Nigeria, et celui de 2010 au Qatar n'ont pas été appliqués sur le terrain.