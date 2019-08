L’affaire Arcelor Mittal doit être dénoncée et tirée au clair au même titre que Petro-Tim (cadres libéraux)

L’affaire Arcelor Mittal doit être dénoncée et tirée au clair au même titre que Petro-Tim, pour avoir fait perdre des milliers de milliards de nos francs au Sénégal et avec la complicité du président Macky Sall et de son ministre des Mines d’alors, Aly Ngouille Ndiaye, a estimé la Fédération nationale des cadres libéraux dans un communiqué transmis à PressAfrik.



De la gravité de cette affaire, la FNCL demande à Abdoulaye Wade de prendre toutes les mesures requises, y compris une saisine de la justice nationale et internationale, aux fins de clarifier l'affaire Arcelor-Mittal qui frise la haute trahison.





Elle souhaite que le parti puisse dire sa part de vérités par la voix de sa plus haute autorité, le président Maître Abdoulaye Wade qui fut le premier, à dénoncer le scandale Petro-Tim en 2014. « Cette vérité nous la devons au peuple, à l’histoire et que nous devons surtout participer à l’éclatement de la vérité. Car, tout dans l’histoire de notre Parti nous condamne à lutter contre la corruption et à exiger la reddition des comptes ».



C’est pourquoi la FNCL considère que les déclarations de la présidente de l’Office national de lutte contre la corruption (Ofnac), jamais démenties, disqualifient le procureur, Serigne Bassirou Gueye qui doit être démis de ses fonctions, car n’étant plus apte à dire le droit au nom du peuple, afin de crédibiliser la voie juridictionnelle de clarification et de règlement du scandale financier Petro-Tim.



Macky Sall n’a-t-il pas été élu en 2012 par l'argent sale du dopage puis réélu par un complot politico-judiciaire en 2019 qui lui a permis d’écarter tous les challengers sérieux dont notre candidat Karim Wade et d’introduire la plus triste trouvaille de l'histoire politique du Sénégal que constitue le parrainage ?, s’interrogent les cadres libéraux.