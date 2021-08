L’affaire Dieynaba Traoré au point mort: le meurtrier introuvable et la piste du sacrifice humain agitée

L'enquête sur la mort de Dieynaba Traoré, 23 ans, retrouvée morte le 1er juin dernier au milieu des filaos à Tivaouane Peulh, ne connaît aucun avancement.



Deux mois après le meurtre de la jeune femme, le dossier de l’enquête pour élucider dans quelles circonstances est morte cette dernière demeure au point mort. Le ou les présumé(s) meurtrier(s) courent toujours dans la nature.



Les deux suspects, en l'occurrence les vigiles qui avaient ramassé le téléphone portable de la victime, ont été libérés, faute de preuves.



D'après le quotidien « L'Observateur », la famille de Dieynaba Traoré récuse la thèse d'une agression et d'un viol. Elle privilégie la piste d'un sacrifice humain. Lors des premiers résultats de l’enquête, les premiers constats de terrain (le lieu où a été découvert le corps de la défunte), les gendarmes avaient remarqué qu’il n’y avait pas de traces de bagarre ou d’agression sur la supposée scène de crime.



Par ailleurs, la famille de Dieynaba Traoré réclame justice et exige que ce meurtre soit élucidé comme celui de Lobé Ndiaye tuée et jetée aux abords de l'autoroute à péage.