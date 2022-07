L'affaire Ronaldo met le feu à la presse européenne, Manchester City veut remplacer Bernardo Silva par un crack de l'OL

CR7 n'a pas encore abdiqué

Direction l’Espagne, une fois encore Cristiano Ronaldo fait couler beaucoup d’encre en Europe. Dans les colonnes de Marca, on peut lire que l’Atlético ne veut pas de lui, tout comme le Bayern, le PSG ou Chelsea. En conférence de presse, le président des Colchoneros a annoncé que Nahuel Molina sera la dernière recrue de son équipe pour cet été. Le quintuple Ballon d’Or semble donc quasiment condamné à rester à Manchester United. Le Portugais est sorti du silence hier et a annoncé qu’il sera de retour dans le groupe mancunien dimanche pour affronter le Rayo Vallecano : «dimanche, le roi joue» a-t-il commenté sur Instagram. Cette nouvelle a enflammé les tabloïds anglais à commencer par le Manchester Evening News. Par contre, il sera absent pour affronter l’Atlético à 13h45 comme le souligne As ce samedi. Et pour le journal espagnol, son avenir demeure toujours aussi incertain.

Lucas Paquetá suscite l'intérêt de Manchester City

Le mercato du FC Barcelone semble loin d'être terminé et les Culés ont pour ambition d'acquérir le milieu de terrain Bernardo Silva d'ici la fin de l'été. Et afin de pallier cet éventuel départ, Manchester aurait déjà ciblé son remplaçant. Selon le Daily Mail, Lucas Paquetá plaît beaucoup aux Sky Blues et le Lyonnais ne serait pas contre un départ sachant que le club ne joue pas de coupe européenne cette année. Les possibles 80 millions d’euros de la vente de Silva pourront leur permettre de financer ce transfert. Pour rappel, Tottenham avait tenté d'arracher le joueur de l'OL lors du dernier mercato hivernal, avec une proposition de 40 M€, refusée par le club rhodanien. Arsenal et Newcastle seraient aussi sur le coup, mais l'ancien Milanais espère viser encore plus haut.

Marseille s'attaque maintenant aux départs

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines, Nuno Tavares est bien arrivé à Marseille pour passer la traditionnelle visite médicale, selon les dernières informations de La Provence. Formé notamment au Benfica, le latéral gauche d'Arsenal doit être prêté à l'OM, sans option d'achat. Du côté des départs, Bamba Dieng serait poussé vers la sortie comme on peut le lire dans les pages intérieures de L’Équipe. L’international sénégalais est bien décidé à rester, mais les dirigeants marseillais font tout pour le convaincre d’accepter un transfert. Puis c’est officiel, Luan Peres quitte déjà les Phocéens. L'Auriverde de 28 ans a décidé de s'engager avec la formation stambouliote de Fenerbahçe comme nous vous le révélions ces derniers jours.

