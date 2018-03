L'ambassadeur palestinien à Dakar calme la fureur en rendant visite à Sidiki Kaba

L'incident diplomatique né de la visite du ministre des Affaires étrangères du Sénégal de la mosquée Al Aqsa en compagnie d'autorités israéliennes est sur le point d'être clôt.En effet, l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal a rendu visite à Sidiki pour, dit-il, demander un éclaircissement.

"J’ai été reçu par le ministre sénégalais des Affaires étrangères cet après-midi (hier vendredi), parce que je suis porteur d’un message de mes autorités. Mais ce message ne vise pas sa visite en Israël, parce que ça, c’est une souveraineté des Etats. Le Sénégal, on le sait très bien, entretient des relations avec Israël, comme également avec d’autres pays, dont la Palestine. Donc, nous avons juste porté un message de demande d’éclaircissement sur la partie de la visite où le ministre était guidé vers le lieu Saint qui se trouve en terre palestinienne occupée et qui relève de la souveraineté palestinienne bafouée par le maintien de l’occupation israélienne. Et, sur le fait que la délégation du ministre n’a pas été reçue par les Palestiniens, c’est parce que tout simplement les Palestiniens ne savaient pas qu’il souhaitait effectuer une telle visite. Parce que c’est une visite qui devait être coordonnée, auparavant, avec la partie palestinienne et aussi par l’administration des legs islamiques, le Conseil islamique, qui s’occupe de cet héritage important du Peuple palestinien", a expliqué Safwat Ibraghith dans les colonnes de L'Observateur.



Le diplomate d'ajouter : "Nous sommes en dialogue permanent avec les autorités sénégalaises, nous sommes soucieux de préserver cette relation et de la développer le mieux possible, et on y arrivera, parce qu’avec le ministre, l’échange a été fructueux"