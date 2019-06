L’armée tente d’étouffer la contestation au Soudan

Des coups de feu ont été entendus dans la capitale et des victimes ont été signalées. Le Soudan est dirigé par un Conseil militaire de transition depuis que le président Omar el-Béchir a été renversé par un coup d'État en avril.



Les manifestants ont exigé qu'un gouvernement civil prenne la direction du pays.



"Maintenant, une tentative est en cours pour disperser le sit-in", a indiqué l'Association soudanaise des professionnels dans une courte déclaration.



Selon des témoins, des manifestants brûlent des pneus et des barricades pour tenter de repousser les forces de sécurité.



Au moins une personne aurait été tuée et plusieurs autres blessées.



Le journaliste Benjamin Strick, spécialisé dans la vérification d'images sur Twitter, a partagé des vidéos depuis Khartoum, où l'on pouvait entendre des tirs répétés.