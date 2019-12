L'arrestation de citoyens par des personnes anonymes non identifiées met en péril le règlement 5 de l'Uemoa (avocat)

Selon Me Assane Dioma Ndiaye, avocat et défenseur des droits humains, l'arrestation de citoyens par des personnes anonymes non identifiées met en péril le règlement 5 de l'Uemao. Il fait suite à l'interpellation de manifestants vendredi à Dakar par les policiers en civile.





"L'arrestation de citoyens par des personnes anonymes non identifiées de prima facie met fortement en péril la mise en oeuvre impérative du règlement 5 de l'UEMOA. En effet aux Termes du dit Règlement l'officier de police judiciaire doit des l'interpellation notifier à la personne son droit de se faire assister par un Avocat. Par conséquent ce nouveau procédé de la police Sénégalaise et de L'Etat du Sénégal vulnérabilité davantage les droits fondamentaux des citoyens, fragilise l'Etat de Droit et accentue la desinstitutionnalisation de notre système Étatique", a-t-il écrit sur sa page facebook.