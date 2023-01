L'audience préliminaire du procès Benjamin Mendy reportée au 31 janvier

Déclaré non coupable - à l'unanimité - par un jury d'assises, le 13 janvier, de six viols et d'une agression sexuelle (sur six jeunes femmes), sur un total de neuf charges qu'il a niées en bloc, le défenseur de Manchester City (28 ans) reste visé par deux accusations - un septième viol et une tentative de viol - pour lesquelles les jurés n'avaient pu aboutir à une décision, après quatorze jours de délibérations.