« L’autre face sombre, ténébreuse » du régime de Macky Sall (Cheikh Ahmadou Bamba Fall )

Après la publication du livre bilan de Macky Sall, Cheikh Ahmadou Bamba Fall a peint en chiffres « le tableau hybride » des douze ans du régime précédent. En effet, selon le membre de la coalition au pouvoir, le régime du prédécesseur de Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été marqué par « de la mal gouvernance, des détournements de deniers publics, des bavures, d'emprisonnement, des tortures, des tueries, d'arrogance, de souffrance, de mépris et de persécution ».



« 80 jeunes ont été tués et 1000 détenus politiques », « 4404 jeunes décès dans l'océan Atlantique en 2021 et 2638 en 2022 », « un taux de pauvreté de 38% », voilà en chiffres ce que révèle Cheikh Ahmadou Bamba Fall de Pastef sur le bilan des 12 ans de Macky Sall.



Pour Cheikh Ahmadou Bamba Fall, l’économie et la finance publique ne se sont pas bien portées sous Macky Sall. En effet, M. Fall souligne que « l'endettement du Sénégal est passé 2.350 milliards F cfa en 2012 à plus de 15 000 milliards en 2024 », « le taux de croissance extravertie absorbé par des entreprises étrangères, entraînant un taux de mortalité de 67% des PME-PMI en 2023 », la balance commerciale a été « déficitaire de 4000 milliards FCFA en 2023 ».



M. Fall a par ailleurs dénoncé une mal gouvernance de Macky Sall avec une Justice et une Administration « politiques et utilisées de façon éhontée pour abattre des adversaires politiques ».